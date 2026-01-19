PRD descarta alianzas y critica a PAN y Morena en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Octavio Ocampo Córdoba, dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, reafirmó la postura de su partido de no buscar alianzas con el PAN ni con el PRI, calificando cualquier acercamiento por parte del dirigente panista, Carlos Quintana Martínez, como un intento de “dar lata” y llamar la atención sin posibilidad de éxito.
En rueda de prensa, el perredista contrastó la inactividad de los dirigentes de la oposición, a quienes comparó con “teléfonos Movistar” por supuestamente no tener “señal” fuera de Morelia, con el trabajo de campo que asegura realiza el PRD.
El líder perredista enfatizó que su partido está “abajo en el suelo, en la tierra trabajando el territorio” y no en escritorios, lo que les permite tener un pulso real de las demandas ciudadanas. Por si fuera poco, tildó a Quintana Martínez de “flojo”.
Por otro lado, el líder del PRD percibe un desgaste en la administración estatal en manos de Morena, reflejado en el descontento social. En este sentido, plasmó su diagnóstico sobre el estado actual del partido gobernante con una declaración contundente:
Finalmente, Ocampo Córdoba indicó que, si bien el PRD está enfocado en el trabajo territorial y en el análisis de la situación política, no es el momento oportuno para definir alianzas, pues llegará el momento en que se tomarán las decisiones necesarias bajo el esquema de trabajo que están desarrollando actualmente.
RPO