PRD descarta alianzas y critica a PAN y Morena en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Octavio Ocampo Córdoba, dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, reafirmó la postura de su partido de no buscar alianzas con el PAN ni con el PRI, calificando cualquier acercamiento por parte del dirigente panista, Carlos Quintana Martínez, como un intento de “dar lata” y llamar la atención sin posibilidad de éxito.

En rueda de prensa, el perredista contrastó la inactividad de los dirigentes de la oposición, a quienes comparó con “teléfonos Movistar” por supuestamente no tener “señal” fuera de Morelia, con el trabajo de campo que asegura realiza el PRD.

El líder perredista enfatizó que su partido está “abajo en el suelo, en la tierra trabajando el territorio” y no en escritorios, lo que les permite tener un pulso real de las demandas ciudadanas. Por si fuera poco, tildó a Quintana Martínez de “flojo”.