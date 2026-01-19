Política

PRD descarta alianzas y critica a PAN y Morena en Michoacán

Octavio Ocampo Córdoba tilda de “flojo” al dirigente panista y denuncia descontento social con Morena
PRD descarta alianzas y critica a PAN y Morena en Michoacán
CORTESÍA
Naomi Carmona
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Octavio Ocampo Córdoba, dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, reafirmó la postura de su partido de no buscar alianzas con el PAN ni con el PRI, calificando cualquier acercamiento por parte del dirigente panista, Carlos Quintana Martínez, como un intento de “dar lata” y llamar la atención sin posibilidad de éxito.

En rueda de prensa, el perredista contrastó la inactividad de los dirigentes de la oposición, a quienes comparó con “teléfonos Movistar” por supuestamente no tener “señal” fuera de Morelia, con el trabajo de campo que asegura realiza el PRD.

El líder perredista enfatizó que su partido está “abajo en el suelo, en la tierra trabajando el territorio” y no en escritorios, lo que les permite tener un pulso real de las demandas ciudadanas. Por si fuera poco, tildó a Quintana Martínez de “flojo”.

“El PRD decidió desde hace más de un año ya no ir en alianzas con el PAN y con el PRI. Eso está ya decidido por estatuto. Ya si el dirigente del PAN vuelve a decir es porque quiere solamente dar lata, llamar la atención y seguir tratando de estar (...). Es de los dirigentes más flojos que no salen de la capital de Morelia, son como teléfonos Movistar, si salen de Morelia ya no tienen señal, así le pasa a los panistas de Morelia”.

Por otro lado, el líder del PRD percibe un desgaste en la administración estatal en manos de Morena, reflejado en el descontento social. En este sentido, plasmó su diagnóstico sobre el estado actual del partido gobernante con una declaración contundente:

“Hoy Morena, lo puedo decir yo con mucha confundencia, a diferencia de hace un año, hoy Morena está a barra. Y la gente está muy molesta con Morena, con su actuar, con la falta de resultados en materia de seguridad, con falta de atención de los productores en el campo, y eso nos lo está diciendo la calle, por eso es que también es parte del análisis que hacemos”.

Finalmente, Ocampo Córdoba indicó que, si bien el PRD está enfocado en el trabajo territorial y en el análisis de la situación política, no es el momento oportuno para definir alianzas, pues llegará el momento en que se tomarán las decisiones necesarias bajo el esquema de trabajo que están desarrollando actualmente.

Te puede interesar:
Peligra la autonomía electoral en Michoacán, advierte el PRD
PRD descarta alianzas y critica a PAN y Morena en Michoacán

RPO

alianzas
Octavio Ocampo Córdoba

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com