PRD, con capacidad financiera para liquidación como partido nacional: Octavio Ocampo

"Ahorita solo podemos pagar nómina e impuestos, entonces el interventor va dando esa oportunidad, toda la prerrogativa que llega no la puedes usar, cuando viene la liquidación hace uso el interventor de esa bolsita y empieza a liquidar al personal a nivel nacional y de todos los estados, y si no alcanzara hace uso de los vienes que tiene el partido a nivel nacional, se ponen en venta y el interventor liquida no sólo al personal sino también las deudas que pudiera tener", dijo.

El dirigente desconoció el número de personas que tendría que darse de baja una vez que el PRD pase a ser un partido local, proceso que, dijo, comenzará en septiembre y que servirá para darle al Sol Azteca una sacudida general y no sólo en sus documentos.

