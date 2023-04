PRD apoyará a alcaldes que busquen la reelección: Octavio Ocampo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Partido dela Revolución Democrática en Michoacán respaldará a los presidentes municipales que busquen la reelección bajo las siglas del PRD, adelantó el dirigente estatal, Octavio Ocampo Córdova, esto con la justificación de los buenos resultados que han dado sus alcaldes.

En rueda de prensa, el líder perredista recordó que son 12 los municipios gobernados por ediles del PRD, en algunos de ellos la norma electoral les impide reelegirse, no obstante, Ocampo Córdova adelantó que en aquellos municipios en donde haya viabilidad de reelección, el partido apoyará a sus alcaldes.

"Hemos tenido pláticas con varios de ellos, habrá quienes tengan la oportunidad de reelegirse y otros que jurídicamente ya no podrán, y quienes deseen hacerlo van a contar con el partido, no hay queja de ninguna alcaldesa o alcalde sobre que no tenga una buena preferencia electoral; todos están haciendo un gran trabajo".

Para el dirigente estatal del "sol azteca", el gobierno federal ha complicado la tarea de gobernar en los municipios, sin embargo, reiteró, sus ediles han hecho un buen trabajo.

"Es un momento difícil porque el presidente -Andrés Manuel López Obrador- y su partido han eliminado todos los fondos que establecía Hacienda para tener recursos extraordinarios; ser presidente -municipal- en este tiempo no es nada fácil y a pesar de la complejidad nuestros alcaldes están dando buenos resultados", añadió.

Para ese instituto político la prioridad en el 2024 es mantener el gobierno local en los municipios que históricamente han pertenecido al PRD, mencionó Ocampo.

Los municipios michoacanos en donde gobierna algún perredista son: Huandacareo, Huetamo, Coalcomán, Charapan, Tzintzuntzan, Nuevo Parangaricutiro, Tlazazalca, Zacapu, Jiménez, Maravatío, Salvador Escalante y Tuxpan.

RYE