Próxima bancada del PRI Michoacán, a la espera de conocer iniciativas del Plan Morelos

En este sentido, el también dirigente estatal del PRI reiteró que desde la 76 legislatura sus compañeras y él serán una oposición responsable.

"Primero ocupamos conocerlas -las iniciativas- creo que el primer paso es revisarlas, no tenemos que ser una oposición por sistema a todo lo que le convenga al estado lo vamos a apoyar, lo que no pues obviamente no será así y la revisaremos", dijo.