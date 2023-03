Positivo, si un michoacano llegara al INE: Morena

A decir del líder de Morena en la entidad, el siguiente consejero presidente electoral debe asegurar la imparcialidad en los procesos electorales.

"Que sea un perfil de imparcialidad, sea quien sea pero que sea verdaderamente árbito, no un juez o jugador como actualmente ha llegado el descaro de Ciro -Murayama- y Lorenzo Córdova de ser jugadores, ya no son árbitros. Que tenga todo el compromiso por la democracia, por las elecciones limpias, que no permita los fraudes electorales que ya es un delito grave para que nunca más ocurra un 'calderonato'", agregó.

Entre los 13 inscritos a un cargo en el INE por un periodo de nueve años y originarios de Michoacán destacan los siguientes:

Araceli Gutiérrez Cortés (actual consejera del Instituto Electoral de Michoacán). Ramón Hernández Reyes (ex presidente del IEM). Alma Rosa Bahena Villalobos (actual magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Michoacán). Salvador Pérez Contresas (magistrado del TEEM). Juan Adolfo Montiel Hernández (consejero del IEM). Carol Berenice Arellano Rangel (consejera del IEM).

