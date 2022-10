Positivo no haber votado tema del aborto en el Congreso: Gabriela Cázares

Para la petista, el dictamen elaborado por la Comisión de Justicia, es una simulación:

"Se tomó la decisión de que se bajara lo cual yo considero acertado en este momento porque si bien, ya queremos entrarle al tema, pero no de esa manera, me parecía que era una simulación, que era un error aprobarlo y que no era un paso adelante sino dos atrás".

Insistió en que el Congreso de Michoacán, únicamente debe apegarse a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que dictó como inconstitucional la criminalización de mujeres y personas gestantes que deciden voluntariamente interrumpir su embarazo.

Por último, la legisladora criticó que la LXXV Legislatura intentara votar el punto en mención, sin haber hecho la publicidad de la sesión extraordinaria, considerando que el Legislativo se mantiene en el vicio de la decidir "en lo oscurito".

AC