Por seguridad, diputado Conrado Paz ha tomado precauciones con seguidores de Manzo y Tafolla

A pesar del ánimo de "linchamiento" percibido, Paz Torres ha mantenido una postura de prudencia y comprensión ante el dolor social.

“Realmente en el Congreso quienes alborotaron todo el asunto fueron secretarios y directores, porque no pasó nadie de la guardia. Todos los que estaban dentro del recinto eran secretarios y directores, y yo lo comprendo. Por eso yo no hice ningún actuar diferente, porque yo comprendo lo dolidos que estaban por el acontecimiento que acababa de suceder”, declaró el diputado, justificando su decisión de no escalar el conflicto.

En términos de seguridad personal, Paz Torres confirmó que, si bien no ha recibido amenazas directas que lo obliguen a acudir a la Fiscalía, sí ha modificado su agenda pública. El diputado ha optado por no asistir a los eventos del gobernador en su distrito, específicamente para evitar la confrontación con los grupos afines a Manzo y Tafolla.

“Yo no tengo ningún problema con no asistir porque mi trabajo es social, yo ando en las colonias y no necesito forzadamente tener que estar al lado del gobernador, al lado de la presidencia municipal. Sin embargo, sí trato de mantener los límites. Hasta este momento no he recibido ninguna amenaza de manera directa”, afirmó.

Este ambiente de polarización se enmarca en la creciente disputa entre Paz y el diputado independiente Carlos Bautista Tafolla; la raíz de la confrontación se encuentra en desacuerdos financieros dentro del Congreso, que Paz ha señalado como exigencias económicas no satisfechas. El legislador —ahora del PRD— ha acusado a Tafolla de mentir y de utilizar la tragedia del exalcalde Manzo para obtener beneficios políticos y ganar popularidad.

