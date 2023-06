Por "reloj legislativo" reformas electorales sí podrían aplicarse en Michoacán: Brenda Fraga

Si bien la petista reconoció 90 días antes de iniciar el proceso electoral para poder hacer modificaciones al Código Electoral, -periodo que concluyó este lunes 05 de junio-, reiteró que las reformas son aplicables si estas no tocan directamente el proceso de los comicios, es decir, si no están relacionadas con casillas o votaciones.

"Estos 90 días no delimita a que sigas promoviendo iniciativas que no toquen el proceso, que no tengan que ver con casillas, boletas, y que sí son deudas históricas para las comunidades".

Lo anterior en relación a la modificación al artículo 64 de dicha norma, para dotar al Tribunal Electoral de Michoacán (TEEM) la facultad de intervenir en la justicia electoral relacionada a las consultas indígenas y su presupuesto directo.

En este sentido, aseguró que fueron los propios pueblos indígenas quienes aceptaron la reforma sin ser sometidas a una consulta, ante lo que mencionó, se trata de una exigencia de las comunidades.

AC