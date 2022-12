Por recomendación, Consejo Municipal de Penjamillo operará a distancia: Tzitziqui Peña

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La sugerencia del secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, es que el Consejo Municipal de Penjamillo trabaje a distancia, hasta que se tengan las condiciones de seguridad, indicó la presidenta del Consejo, Tzitziqui Peña Belmonte, luego de tomar protesta.

"No sé trata de mí, de decir si me voy, se trata del bienestar de la comunidad, se trata de la seguridad de los que me están acompañando, se trata de que voy a querer seguir contando con el respaldo con nuestro gobierno", señaló.

En conferencia de prensa, la presidenta del Consejo Municipal de Penjamillo compartió que incluso personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ha desplegado un operativo de seguridad en el municipio para garantizar la tranquilidad del mismo y también le ha ofrecido seguridad personal.