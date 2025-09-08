Por mundial de fútbol tiempos de definiciones de candidatos en Morena podrían adelantarse: Morón

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El senador por Morena, Raúl Morón Orozco, analizó y expuso que el Mundial de Fútbol 2026, a celebrarse del 11 de junio al 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá, podría adelantar las definiciones de candidaturas de su partido y aliados rumbo a 2027.

El legislador explicó que la expectación post-Mundial, que se extenderá hasta agosto o septiembre de 2026, podría retrasar las definiciones de candidaturas si no se actúa con antelación.

“Yo creo que eso va a llevarnos a que las decisiones se tomen antes de que empiece ese evento -el mundial-. Por eso creo que febrero, marzo o abril van a ser meses determinantes porque sales del Mundial ya en agosto, terminas julio y agosto o septiembre todavía estás ahí con las reminiscencias de la competencia o festejando que somos campeones del mundo”, afirmó Morón en entrevista.

El Mundial, que México inaugurará el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca, generará una atención global que podría opacar los procesos políticos internos. Con 104 partidos y 48 selecciones, el torneo tendrá un impacto significativo en la vida interna de los partidos políticos.

Con base en lo anterior, Raúl Morón advirtió que las resoluciones de las candidaturas se podrían dar entre febrero y abril de 2026 para mantener la claridad en su estrategia política y anticiparse desde Morena para consolidar su liderazgo.

BCT