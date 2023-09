Por falta de síndica, acuerdos en cabildo de Zinapécuaro no son válidos: Lariza Pérez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de la Comisión de Gobernación en el Congreso de Michoacán, Lariza Pérez Campos, reconoció que, la ausencia definitiva de la síndica propietaria y su suplente, implica la invalidez de todos los acuerdos hechos en sesiones del cabildo de Zinapécuaro.

Y es que, el ayuntamiento informó al Congreso sobre la ausencia definitiva de esta figura en su cabildo apenas el pasado 4 de agosto, pese a que María Guadalupe Mejía, síndica suplente, renunció al cargo desde el 27 de febrero, quedando en el puesto una encargada de sindicatura municipal.

Respecto al tema, la diputada panista recordó que las sindicaturas son elegidas por votación popular, por lo que ni el cabildo ni el presidente municipal tienen la facultad de nombrar una persona encargada del cargo.

Por lo anterior, enfatizó, los temas tratados en el cabildo de Zinapécuaro a partir de marzo de este año no son válidos.

"No puedes tú como ayuntamiento decir que pones a una persona, la sindicatura es por elección. Esperemos a ver qué pasa pero ya sabemos la fecha desde que no hay síndica, y a partir de esa fecha los temas no son válidos. Como ciudadana hay que tomar en cuenta que siempre que son electos por la gente, tienes que tener al Congreso en cuenta para que la propuesta sea válida".

Si bien, en el documento entregado al Poder Legislativo por parte del alcalde, Alejandro Correa, se informa sobre la ausencia definitiva de la síndica y se propone a María Denis Pérez Correa para ocupar el puesto, la diputada insistió que, esa definición la tomará el Congreso de Michoacán.

"Si puede sugerir a una persona para el cargo pero ellos no son los que deciden, es en el Congreso; que bueno que se fijen en personas que sean capaces de representar, en personas dignas y honorables, pero le corresponde al Congreso definir estos temas".

En la Ley Orgánica Municipal se establecen cuestiones de suplencia cuando se trate de la ausencia definitiva del presidente municipal, más no del síndico o síndica.

