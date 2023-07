Por falta de presupuesto estatal, Congreso retira dictámenes en materia de salud

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La falta de presupuesto estatal en la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), obligó al Congreso del Estado a retirar dictámenes en materia de salud, específicamente sobre temas de hemodiálisis, niños con cáncer y telesalud.

Lo anterior lo dio a conocer la presidenta de la Comisión de Salud en el Congreso, Rocío Beamonte Romero, quien detalló que en ese órgano los dictámenes ya están listos para votar, sin embargo la Conferencia no ha enlistado los tres temas, pues desde la SSM se advirtió la falta de presupuesto para hacer realidad la aplicación de los dictámenes, una vez que se promulguen como leyes.

Con base en lo anterior, la diputada del Partido Encuentro Solidario (PES) adelantó que, a través de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, se buscará asegurar recurso y con ello evitar el rezago en la materia desde el Poder Legislativo.

"Yo me sentaré con la comisión de presupuesto para poderles decir que las tres iniciativas que están dictaminadas y que las bajaron por falta de presupuesto, entonces que vean primero el presupuesto porque no podemos dictaminar iniciativas. Se quejan de que no trabajamos y que no dictaminamos, y cuando están dictaminadas resulta que siempre no".