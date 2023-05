Por falta de comunicación, Mónica Valdez se mantendrá en la RP del Congreso de Michoacán

Contrario a las declaraciones del presidente estatal del PRD, Octavio Ocampo Córdova, la diputada representante del distrito de Zacapu negó que se haya generado comunicación con su dirigencia, al revelar que únicamente fue un intercambio de comentarios, pero no un diálogo formal.

El tema de su permanencia en el partido, mencionó, no lo está valorando y al menos por el momento Mónica Valdez se llama a sí misma perredista.

"Son temas que en este momento no he valorado, tengo una convicción que desde donde sea se puede trabajar bien, es un tema que no se ha valorado, sigo siendo perredista, valoraré si se siguen haciendo acciones que no sean representativos de todos, cuando nos fuimos a la RP el dirigente comentaba que no había habido ningún aviso, pues tampoco se han avisado muchas cosas de decisiones que el partido ha tomado, lamentablemente me entero por ustedes los medios de comunicación", culminó.

rmr