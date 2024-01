Por estatutos internos, PRI no entregó documentación para coalición con el PAN y PRD

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con total premeditación el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no entregó la documentación requerida por el Instituto Electoral de Michoacán para formalizar la coalición con el PAN y el PRD denominada "Fuerza y Corazón por Michoacán".

Lo anterior lo dio a conocer el dirigente estatal Guillermo Valencia Reyes y justificó que los estatutos del PRI no le permitían a su partido registrar ante el árbitro electoral la coalición, pues esta se debe aprobar primero en un consejo estatal.

Valencia Reyes destacó que el acuerdo con sus aliados siempre fue las candidaturas comunes y no el registro de la alianza.

"No es que no se haya cumplido, no presentamos los documentos porque no quisimos porque sería ilegal, nuestros estatutos marcan que para poder nosotros suscribir un convenio de coalición primero tiene que sesionar el Consejo Político Estatal y después tiene que aprobar la solicitud de convenio para que nos dé autorización en un acuerdo del Comité Nacional. La ruta que se trabajó en todas las reuniones fue la de candidaturas comunes, en esas reuniones jamás estuvo en la mesa el escenario de la coalición".

Por su parte el delegado nacional del CEN en Michoacán, Enrique Rojas Orozco, detalló que el registro de la coalición ante el IEM es únicamente una figura jurídica, mientras que la alianza se mantiene en las mesas de trabajo.

"Hay certeza absoluta en los diálogos, en las pláticas de que vamos a construir juntos, efectivamente se viene trabajando ya desde hace semanas la figura de candidatura común y estamos todos puestos en esa figura, lo que se cae ayer fue únicamente la figura de la coalición, pero lo importantes es que vamos s construir juntos".

Fue en sesión del IEM celebrada ayer, cuando el Consejo General declaró como improcedente la solicitud de coalición del PRI, para alianza con el PAN y el PRD, al no entregar diversa documentación que acreditara la aprobación del Consejo Nacional del Revolucionario Institucional para llevar a cabo la alianza.

RYE