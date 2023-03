Por doble manifestación, Congreso suspende sesión extraordinaria

"Si realmente los 40 queremos ayudar a estos trabajadores, en la fracción del PRI le hicimos del conocimiento a nuestro coordinadores que no estamos de acuerdo con estos despidos. Se pide a quien es la representante legal de este Congreso y quien tiene la facultad, más allá de si la Junta quiere o no, de reinstalar como representante patronal de este Congreso, de reinstalar a todos los trabajadores".

Fue entonces cuando Julieta García Zepeda, presidenta de la Mesa Directiva, instruyó a una comitiva integrada por varios diputados recibir a los inconformes, sin embargo, vino el reproche en inmediato del panista Hugo Anaya Ávila:

"No es mi responsabilidad atender esos temas, para eso está la Jucpo y para eso está la Mesa Directiva. Yo no voy a formar una comisión porque no voy a suplantar la responsabilidad que tienen ustedes, yo no voy a aceptar esa responsabilidad, discúlpeme".

Por su parte, Mónica Valdéz Pulido, presidenta del Comité de Administración y Control recordó que, en más de una ocasión, desde ese espacio se ha solicitado información por oficio, a la Secretaria de Finanzas del Congreso en torno a diferentes situaciones e irregularidades, entre ellas, los despidos de los 46, sin que se haya dado respuesta hasta el momento.

"En el Comité no hemos podido recibir la información que se ha solicitado desde hace muchos meses y por oficio. Hemos hecho la solicitud de información y lamentamos que al día de hoy no podamos pedir ni un lápiz, sin que la secretaria -Pineda Gochi- tenga que pedir permiso para darlo".

La perredista señaló la cantidad de 30 millones de pesos de subejercicio en el parlamento michoacano, pese a una ampliación de 18.5 millones aprobada y otorgada por el gobierno del estado en diciembre del 2022.