Por cuestiones de inseguridad Fabiola Alanís pospuso evento en La Piedad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por los bloqueos carreteros y quema de vehículos en diferentes rúas de Michoacán, Fabiola Alanís Sámano se vio obligada a posponer un evento programado para el jueves 16 de noviembre en el municipio de La Piedad, informó a medios de comunicación.

Sobre ello, la exfuncionaria federal reconoció que la decisión fue tomada con base en las recomendaciones de ese municipio, por lo que, por única excepción, dijo, se pospuso el encuentro, mientras que este viernes estará visitando Uruapan.

"Ayer tuvimos que posponer un evento que teníamos en La Piedad a recomendación de los compañeros de ahí por los hechos que ocurrieron sobre la autopista en esa zona, no se suspendió, se pospuso. Hoy hay un evento en Uruapan, había quien opinaba que no lo hiciéramos porque hubieron algunos hechos ayer y esta madrugada, pero yo he decidido seguir recorriendo el estado y creo que hay que generar condiciones para que las mujeres también en esos municipios tengan la oportunidad de participar".

Ante la inseguridad en Michoacán, Alanís Sámano negó contar con seguridad, mientras que sus recorridos los ha realizado únicamente con dos personas y un chofer.

Para la exfuncionaria, existen condiciones para llevar a cabo el proceso electoral 2024 en la entidad.

"Hasta hoy yo no conozco que ningún municipio de Michoacán sea foco rojo para el proceso electoral, esperamos que haya condiciones óptimas para que en todo el estado la gente pueda participar en libertad en el 2024".

