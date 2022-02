Pongamos un alto a la violencia contra periodistas y pro-derechos humanos: Hernández Peña

Al respecto insistió en que es necesario que los gobiernos federal y de Michoacán materialicen las acciones necesarias para fortalecer el mecanismo de protección que existe para este sector de la población, “es momento de actuar, si no lo hacemos, si no exigimos, si no trabajamos, los ataques contra quienes ejercen el derecho de la libertad de expresión, acceso a la información y a favor de los derechos humanos, no cesarán.”

En el entendido de que el mecanismo es una garantía de protección a derechos humanos erigida dentro del Estado mexicano para salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad, de quienes ejercen el periodismo, la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión, Hernández Peña dijo: