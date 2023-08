Plan Morelos, sin claridad en lo que se está planteando: PT

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El diputado federal y dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT) en Michoacán, Reginaldo Sandoval, señaló que no ve claridad en el Plan Morelos que el gobernador presentó el domingo.

“En el caso de Michoacán, el gobernador tiene la intención de llamar a todas las fuerzas políticas, sociales, económicas, culturales, de todo tipo, para una nueva Constitución, entonces debe ser como preciso, pero no veo esa precisión, no tengo claridad de qué está planteando, lo digo con toda sinceridad”.

Agregó que estaría de acuerdo en la conformación de una nueva constitución, ya que actualmente la Constitución del Estado no se ha homologado conforme a las reformas realizadas a nivel federal, sin embargo, dudó que que el Estado tenga claridad en el proceso para llamar a un congreso constituyente local e incluso, consideró que hay confusiones en la redacción de su mensaje.

“No sé si tengan claro el procedimiento para un nuevo constituyente local, lo intentó Jalisco y se quedó en el camino; la CDMX, es su primera constitución, caminó otro procedimiento. Son cosas que no veo claro que estén. Incluso traen una confusión, me dicen que van a separar el poder público del poder económico; no, hay que separar el poder político del poder económico, no del poder público. Traen una confusión en la redacción, no veo claridad en eso , se los digo con sinceridad y claridad”.

En rueda de prensa, recordó que el PT mantiene la postura de ir a un nuevo constituyente a nivel federal, toda vez que el partido sostiene que todas las transformaciones de México han terminado en una nueva Constitución, la Independencia, la Reforma y la Revolución, por lo que esta, dijo, no debería ser la excepción.

“Nuestro presidente de la república planteó que no fueramos al nuevo constituyente, porque lo que representaba en el choque de intereses y la tardanza para arrancar la gestoría y las acciones y entonces resolvió el presidente y estuvimos de acuerdo con él de rescatar la de 1917, y pudimos avanzar en lo fundamental desde mi punto de vista. Faltan algunas cosas, ya no pudimos porque no tuvimos las 2 terceras partes a la mitad del tramo, por eso nos estamos jugando todo en este 2024 para profundizar la 4T”.

Finalmente consideró un error el haber empatado el evento del Plan Morelos con la asamblea informativa que realizó Fernández Noroña el pasado domingo.

RYE