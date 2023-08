Plan Morelos fue un evento político-electorero: Toño Carreño

El discurso indudablemente estuvo alejado de la unidad, agregó el coordinador estatal, en todo momento estuvo enfocado a un solo partido político, así que eso no habla de un verdadero hombre de estado.

El gobernador habló de responsabilidad, “pero desde Movimiento Ciudadano le decimos que responsabilidad es actuar y no dejarse llevar por situaciones electoreras. Nosotros representamos más de 85 mil votos para construir un Michoacán diferente, a través de nuestros alcaldes, regidores y diputados y no hemos sido escuchados. Somos el único partido con el que no se ha reunido para ver los temas más allá de los colores”.

Por ello, dijo, la colectividad verdadera es gobernar a favor de la gente, más allá de qué partido emanaron las autoridades; “nosotros presentamos hace más de tres años una iniciativa para devolverle el poder a la ciudadanía, lo invitamos a que nos calle la boca a los detractores que estamos cuestionando, pero con hechos”.