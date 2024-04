Pido su confianza y voto, porque yo no los abandonaré: René Valencia

La mayoría de las expresiones de los comerciantes fue la misma, “necesitamos que nos ayuden, porque no hay clientes, está todo olvidado el mercado, necesitamos mejoramiento”.

La señora María Dolores Corona Mendoza, que tiene su local de mariscos en la Plaza Comercial San Juan, reconoció todos los problemas en enfrentan por la falta de mantenimiento aunado a las bajas ventas, “tenemos goteras, cuando llueve cae el agua a los de abajo, vienen y me reclaman, se enojan, yo no tengo la posibilidad de arreglar todo lo que hace falta, les pido ayuda, porque la gente ya no sube. Muchos locales están en el abandono, se ven mal, si viene y abren, pero una semana, un mes y cierra, se desaniman, no hay gente, necesitamos más apoyo, que se vea bien para que vengan”, dijo.