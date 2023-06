Pide Ricardo Monreal que aspirantes de Morena tengan "autocontención" en gastos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En su gira por Michoacán, el senador con licencia y aspirante a ser coordinador de la defensa de la Transformación, Ricardo Monreal, pidió a sus homólogos tener "autocontención" en el gasto de sus actividades del proceso interno de Morena y asambleas informativas.

"No voy a denunciar, pero los aspirantes tienen que tener una autocontención, una moderación, porque no le gusta a la gente el derroche y el dispendio, creo que nuestra lucha siempre fue contra eso", sostuvo.

En entrevista con medios de comunicación, Ricardo Monreal señaló que hay otros aspirantes que participan en el proceso interno de Morena, que tienen espectaculares y bardas pintadas con su imagen, contrario a él que no tiene este tipo de publicidad, lo que podría ser una desventaja.

"En cuanto a espectaculares y mantas, sí (es desventaja). Ahorita venía por la carretera de México hacia acá (Cuitzeo), no hay ninguna, esperaba que por casualidad apareciera una mía, no, ni una lona, ni una manta, ni una barda, ni un espectacular, pero aquí está la gente, no son las mantas ni espectaculares, ni las bardas las que deciden, tengo mucha confianza en la gente", expuso.

Insistió en que el partido de Morena surgió contra ese tipo de acciones, y por eso no se puede caer en lo "criticamos nosotros cuando éramos oposición".

El aspirante a ser coordinador de la defensa de la Transformación adelantó que en esta gira por Michoacán, en la que visitará Pátzcuaro 6 Uruapan más tarde, dará a conocer los gastos que él ha hecho hasta el momento en sus asambleas informativas.

