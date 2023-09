Pide PRI que cambie formato de Mesa de Gobernabilidad para acudir a reuniones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, aseguró que su instituto político está dispuesto a acudir a las reuniones de la mesa de Gobernabilidad siempre y cuando se modifique el formato de ésta, a fin de permitirle hablar a los partidos políticos.

"El formato no está bien, de verdad nosotros no somos floreros para adornar un escenario nada más para la pura fotografía. Podemos ir si las cosas cambian, si el formato es distinto, tenemos la disposición, le hemos demostrado al gobierno que hemos sido solidarios, les hemos acompañado en decisiones importantes, en el tema del presupuesto, hemos demostrado la altura y el nivel de nuestro partido pero no estamos dispuestos a ser simplemente una pieza ornamental, en una mesa donde se supone se debe hablar sobre la problemática que vive el estado".

Valencia Reyes añadió que cada quien tiene que asumir su responsabilidad y en este caso, el gobierno debe brindar las garantías y la seguridad para celebrar elecciones tranquilas.

El dirigente priísta afirmó que no acudió el pasado martes a la Mesa de Gobernabilidad como parte de una decisión tomada con los diputados y alcaldes de su partido y en solidaridad con el PAN, luego de la privación de la libertad de la presidenta municipal de Cotija y que la liberación de la misma la celebrara el gobierno como si la hubieran rescatado.

Reiteró que la Mesa de Gobernabilidad es para una foto y no resuelve los problemas.

Finalmente, llamó al gobernador Alfredo Ramírez a convertirse en un factor de unidad para todos y a no actuar como el jefe político de un partido que se molesta por la ausencia de los partidos de oposición.

RYE