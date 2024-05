Pide PRD Michoacán seguridad en casillas en por lo menos siete municipios

"Estamos vigilantes a cualquier cosa que pueda pasar, hoy, ya un momento más, voy a hacer entrega de algún escrito al gobernador del estado donde le estoy exigiendo, pidiendo, solicitando que tenga seguridad en algunos municipios, que quienes puedan vigilar sea el propio Ejército Mexicano. Le voy a enumerar por lo menos siete municipios que nosotros vemos como un foco rojo y ahí quedará el antecedente", dijo.

En ese sentido, responsabilizó al Ejecutivo estatal de lo que pudiera ocurrir en caso de ignorar la solicitud del líder del partido del Sol Azteca, quien, por cuestiones de seguridad, evitó mencionar cuáles son los municipios considerados focos rojos.

“Si no lo atienden será responsabilidad del gobierno cualquier cosa que ocurra en esos municipios donde nosotros vemos que hay dificultades serias. Me reservo (mencionar los municipios) por seguridad propia y de mis candidatos, espero que no se haga público como todo lo que llega al gobierno de Michoacán, que hacen público y luego nos exponen, pero hoy lo haré”, agregó.

Ocampo Córdova agregó que también hará mención de esta solicitud en la mesa de gobernabilidad que se tiene programada para este día.

A la par, el líder partidista puntualizó que los órganos electorales han tenido complicaciones en diversos municipios, ya que los funcionarios de casillas no quieren participar. Aunque señaló que su partido acreditó representantes de casilla y representantes generales en 92 municipios, en donde llevan candidatos.

Finalmente, Octavio Ocampo consideró que en Michoacán no hay paz, por lo que es importante garantizar que la gente pueda salir a votar libremente; "la gente tiene miedo en Michoacán", concluyó.

rmr