Pese a caso de Fidel Calderón, Morena sigue fuerte en el Congreso: Juan Pablo Celis

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente estatal de Morena, Juan Pablo Celis, aseguró que no hay posibilidad de que exista algún freno en la agenda que ellos están manejando en el Congreso del Estado ante la renovación que se vivirá dentro de las bancadas por el segundo año legislativo, lo anterior ante los señalamientos contra Fidel Calderón Torreblanca sobre los supuestos desvíos de recursos que hizo del presupuesto del Congreso.

“Nosotros estamos enfocados en fortalecer nuestra agenda y la gente también sabe qué representa cada fracción cada diputado. No es borrón y cuenta nueva, estamos concentrados en lo que nos toca hacer, eso (los señalamientos contra de Calderón Torreblanca) no me corresponde como dirigente. Aunque sí hay un diálogo interno, e interno lo resolveremos”, sentenció.

De igual forma dijo, no se está perdiendo fuerza legislativa del partido del Presidente de México, ni ante la definición de su diputada Julieta Gallardo a la Mesa Directiva.

“En términos legislativo nos estamos consolidando, estamos haciendo algo que no se había hecho, trabajando como un cuerpo la fracción parlamentaria. Nosotros tenemos toda la confianza en la diputada Julieta, por ello de manera interna cómo está en los estatutos, la escogimos a ella”.

Finalmente dijo, Morena Michoacán sigue fortaleciendo en la entidad, el proyecto de la cuarta transformación.

AC