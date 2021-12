Pese a avalar reemplacamiento, niegan PRI y PAN ruptura de alianza opositora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que el gobernador del estado difundiera imágenes de una reunión con prácticamente todas las bancadas de los partidos políticos, a excepción del Partido Acción Nacional (PAN), el diputado emanado de este instituto, David Cortés, descartó que haya una ruptura por parte del bloque opositor PAN-PRI-PRD.

“Como no estábamos todos no quisimos ir unos si y otros no, pero no tiene que ver con alguna fractura o algo parecido”, sostuvo el legislador por el Distrito 17 con cabecera en Morelia.

El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marco Polo Aguirre Chávez, coincidió en que la reunión de la mayoría de las bancadas con el gobernador del estado no significa el desdibujamiento de la oposición en el Congreso local, pero sostuvo que aún pueden votar de forma diferenciada en temas en los que no logren ponerse de acuerdo. Por otra parte, reconoció mayor transparencia y apertura por parte de la actual administración estatal.