PES valora candidatura común para arropar a Alfonso Martínez

El dirigente partidista detalló que la única imposibilidad que pudiera tener el PES para no coaligarse sería con partidos que en ese municipio o distrito hayan firmado algún convenio de coalición que no es el caso de Morelia, ya que el PAN, PRI y el PRD hace unos días presentaron al IEM una carta de intención de ir en candidatura común. El otro impedimento sería que el PES se quisiera coaligar con un partido de nueva creación que no tienen permitido hacer algún tipo de coalición, que tampoco es el caso.

Eder López dijo que el PES estará atento al llamado de Martínez Alcázar y con responsabilidad se valorará la propuesta que les haga llegar, además de esperar las pláticas de acercamiento con los partidos de la oposición que también lo arroparán.

"De darse las coincidencias y las condiciones para que el PES también lo pueda abanderar junto con los demás partidos políticos debo decir que esa posibilidad la vemos con buenos ojos, esperamos que pueda llegar a buen término las pláticas que seguramente en próximos días vamos a retomar, no solamente con él, me imagino que también serán pláticas de acercamiento con los otros partidos políticos que buscará Alfonso que también lo abanderen", agregó.

Finalmente, Eder López señaló que, de no gestarse la posibilidad de acompañar a Alfonso Martínez, el PES continuará solo, ya que también se trabaja el proyecto con dos o tres perfiles con quienes el partido iría solo, aunque no se aventuró a dar los nombres de los aspirantes.

rmr