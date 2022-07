PES presentará iniciativa para tipificar como delito el acoso sexual digital

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Partido Encuentro Solidario (PES) presentará una iniciativa de ley a través de su bancada en el congreso del estado para que se tipifique el acoso digital sexual como delito.

El dirigentes estatal, Eder López García, informó que esta ley denominada Ley Libertad ya se aprobó en el congreso de Sonora presentada por la diputada Paloma Terán, ya que la legisladora acudió a una cita que inició por plataformas digitales y estuvo a punto de ser privada de la libertad, pero al acudir a denunciar no procedió por no estar tipificado como delito y el chat no podía ser presentado como prueba.

"La diferencia entre la Ley Olimpia y la Libertad aprobada en Sonora es que tiene que ver más con el acoso, es decir, que una persona esté en constante acoso en redes sociales, insinuando situaciones o encuentros sexuales, esto con el fin de generar un antecedente para los casos que se llegan a presentar, que son muchos", aseguró.

Precisó que son las mujeres y los menores de edad quienes han sido víctimas de este delito, por ello es que buscan se les proteja desde el código penal, con la finalidad de que los agresores sepan que podrían ser acreedores a algún castigo penal.

RYE