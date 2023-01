PES pide a los Reyes Magos conclusión de distribuidores viales y ascenso del Atlético de Morelia a primera división

1. Si van a nacer partidos políticos, que de verdad sean nuevos porque los que parece ser que se van a formar tienen puros políticos reciclados

2. Que Morena no sea gacho y nos invite al México donde no hay inseguridad, corrupción, donde todo es prosperidad y todos vivimos en tranquilidad, porque la mayoría de los michoacanos no lo vivimos.

3. Que en las "mañaneras" no se promocionen a candidatos y que duren menos porque están muy largas.

4. Terminar los puentes de Morelia y que haya tantita más seguridad, no les pedimos mucho nada más poquita más seguridad.

5. Que sea campeón el Cruz Azul y el Atlético de Morelia regrese a primera división.

AC