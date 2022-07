PES nombra a coordinador en defensa de la vida y la familia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al nombrar a Gilberto Pizarro Hernández como coordinador estatal del Movimiento en Defensa de la Vida y la Familia, el dirigente estatal del Partido Encuentro Solidario (PES), Eder López García, reiteró el compromiso de su instituto político por enarbolar estos temas, que son para ellos prioridad.

"Defendemos a la vida y la familia, no son temas de moda y me parece que son temas nobles, las estadísticas en Michoacán dicen que creen en la vida y la familia, cada partido se mide cada 3 años en las elecciones y creemos que las y los michoacanos nos van a respaldar", aseguró.

Por su parte el recién nombrado coordinador precisó que trabajarán por mejorar la crisis social que se vive desde la familia, por lo que buscarán la prevención de algunos focos rojos que han detectado, como el embarazo adolescente, la violencia intrafamiliar, la violencia a la mujer, abandono a adultos mayores y adicciones de jóvenes.

"Hay algunos conceptos erróneos que han polarizado, que hay una lucha entre los que son provida y lo que no lo son, me parece que tenemos que invitar al diálogo y llegar a un punto de encuentro, para que estos problemas vayan desangrándose y no polarizarnos, no enfrentarnos", puntualizó.