PES, en pláticas para acompañar a Alfonso Martínez

En entrevista, Eder López aseguró que “está muy verde el tema” y detalló que están en muchas pláticas, las cuales, dijo, se resolverán a su tiempo; sin embargo, puntualizó, que mientras eso pasa o no, continuarán preparándose ir solos, además de cumplir con la normatividad que marque el Instituto Electoral materia de acciones afirmativas, incluyendo también la cuestión del rol de género.

"Para nosotros la discusión de la no discriminación rebasa las acciones afirmativas, nuestra postura ha sido clara, para el PES la no discriminación verdadera es no preguntar absolutamente nada ni fijarnos en ninguna otra cuestión que no sean las capacidades intelectuales y de trabajo de las personas, no en su sexo, no en su etnia, no en su religión, no en absolutamente nada", concluyó el dirigente.

rmr