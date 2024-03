PES, con registros a candidaturas en 94 municipios y distritos en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante el Partido Encuentro Solidario (PES) se encuentran registrados formalmente 160 aspirantes a candidaturas, registros con los cuales el PES actualmente abarca 70 municipio y los 24 distritos locales.

Ante medios de comunicación se llevó a cabo el registro simbólico de 12 perfiles entre ellos el dirigente del PES, Eder López García, que buscará ganar el distrito X Morelia, Luz María García García, actual diputada plurinominal y con interés en el distrito de Pátzcuaro; Octavio Chávez Aguirre (Tavito), quien va por la reelección en la presidencia de Lagunillas; y Gilberto Pizarro Hernández, una de las dos opciones que tiene el PES para la alcaldía de Morelia en caso de que no prospere la alianza para apoyar a Alfonso Martínez Alcázar.

Eder López insistió en que el PES agotará todas las líneas de diálogo para abanderar a Martínez Alcázar, no obstante, manifestó confianza en el proyecto de Pizarro Hernández.

“La prioridad del partido será agotar hasta la última posibilidad de acompañar a Alfonso Martínez, si esto no se lograra completar la idea sería abanderar a Gilberto, y si se concretara, el proyecto de Gilberto arropará al ingeniero -Alfonso- es lo que ya hemos platicado y acordado".

El dirigente destacó una revisión a detalle de los documentos de las y los aspirantes registrados, con el propósito de cuidar que no se infiltren personajes que puedan estar relacionados con grupos delictivos, en ese sentido, López García mencionó que únicamente una persona con interés de registrarse no pudo entregar su carta de no antecedentes penales, y el partido evitó su registro.

Pese a reiterar que en el PES buscan cuidar los perfiles de los aspirantes, el dirigente pesista reconoció que, ante el panorama de inseguridad “no se puede meter las manos al fuego por nadie”.

“Hoy en día no se puede meter las manos al fuego por nadie, estamos haciendo todo que lo en nuestras manos está con las limitaciones que tiene nuestro partido político para que eso no pase, el PES está dando el 101% para que nuestra participación sea limpia".

El periodo de inscripciones de aspirantes en el PES concluirá formalmente el próximo 18 de marzo, con la posibilidad de ampliarlo.

