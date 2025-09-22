Personas migrantes e indígenas, en el corazón de la transformación, no vamos a fallarles: Fabiola Alanís

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de Michoacán, Fabiola Alanís Sámano, aseguró que la defensa de los derechos de las personas indígenas y migrantes seguirá siendo una prioridad en la agenda legislativa, al tiempo de refrendar su compromiso con el proyecto que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Los pueblos indígenas y la comunidad migrante comparten un pasado de despojo y marginación durante el periodo neoliberal, pero hoy también comparten un presente de esperanza y dignidad en la Cuarta Transformación. Ellos son el corazón de este movimiento y no vamos a fallarles”, sentenció Alanís.

La legisladora recordó que en septiembre de 2024 se promulgó la reforma constitucional que reconoce a pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho, y que en Michoacán se logró el reconocimiento del Cuarto Nivel de Gobierno.

“Por primera vez en la historia, nuestras comunidades no solo son escuchadas: hoy son reconocidas como autoridad. Y eso es un logro que condensa décadas de lucha”, subrayó.

Sobre la comunidad migrante, Alanís condenó la persecución y los abusos que enfrentan en Estados Unidos: “Defender a las personas migrantes es defender a México. Ellas y ellos aportan mucho a la economía estatal con remesas, pero también sostienen la esperanza de miles de familias en Michoacán. No podemos permitir que sus derechos sean pisoteados”.

Finalmente, refrendó que desde el Congreso seguirá impulsando con firmeza y convicción las políticas públicas de la presidenta Sheinbaum: "La transformación se mide en justicia, en bienestar y en derechos. Y en eso, nuestros migrantes e indígenas estarán siempre primero".

rmr