Persiste discriminación a mujeres indígenas: diputada Eréndira Isauro

En este sentido dijo ser la diputada que más trabajo ha realizado, además de que sus propuestas van acorde a la agenda legislativa de su bancada y de los principios nacionales de su partido.

Indicó que seguirá trabajando en favor de la ciudadanía para lograr consolidar la cuarta transformación en el estado, al indicar que "aunque parece poema, a mi sí me rigen los principios de mi partido, el no mentir, no robar y no traicionar".

RYE