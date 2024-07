Perfiles perredistas levantan la mano para dirigir al PRD en Michoacán

“Que aquí hay compañeros que siguen muy pendientes del partido, ahora hay hasta mucha gente que quiere hasta dirigir el partido, entonces eso quiere decir que hay una expectativa, cuando a nadie le interese, y ya no haya interés en este partido entonces sí me preocuparé, mientras eso no pase que vengan todas y todos los que quieran dirigir el partido”

dijo el dirigente estatal del PRD