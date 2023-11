Perfil de Samuel García aumentó interés de participar en elecciones representando a MC: Antonio Carreño

"Más allá de si el frente se forma o no, no le vemos mayor repercusión, nosotros seguimos nuestra ruta, no estamos esperando decisiones de otros actores políticos, tenemos nuestro camino, nuestros liderazgos internos y externos que se han venido acercando y que, con esta postulación de Samuel, han aumentado las ganas de ser parte de este proyecto joven y con futuro".