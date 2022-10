Pequeñito sigue luchando a favor de los niños que deciden tener su cabello largo en las escuelas

La iniciativa fue redactada por el pequeño Ever y su madre Luz María Espinoza Vargas, a través de una historia vivida en carne propia por el niño durante la pandemia, periodo donde pudo ejercer su libertad al no asistir a las aulas

"Conforme regresamos a clases muchos compañeros tenían melenas, pero por reglamento escolar tuvieron que cortarlas, porque no está permitido en niños tener el cabello largo porque es un símbolo de rebeldía, indisciplina y suciedad".

Ever cuestiona porqué a las niñas se les permite el cabello largo y corto:

"¿Por qué el corte de cabello en las escuelas no afecta a las niñas? Ellas lo pueden tener largo o corto, con moños. ¿Por qué a los niños nos piden que lo cortemos, si tenemos los mismo derechos? (...) ¿Por qué las instituciones me obligan a cumplir con sus expectativas de apariencia, cuando yo me siento bien como me veo, no ofendo a nadie, llego con mi uniforme limpio y cumplo con mis labores, tareas y los adultos en mi escuela me llaman la atención por mi pelo. Sólo a ellos les molesta, porque a mis amigos y compañeros no".

Para la diputada Daniela de los Santos Torres, es totalmente destacable que sea un niño quien marque parte de la agenda en pro de las niñas, niños y adolescentes.