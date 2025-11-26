Partidos políticos deberán invertir el 8% de sus prerrogativas en capacitación de sus mujeres

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La 76 Legislatura aprobó elevar del 3% al 8% el porcentaje de las prerrogativas que los partidos políticos destinan a la capacitación y formación política de sus mujeres, siendo Michoacán una de las entidades que más estaría invirtiendo en la capacitación política femenina.

La propuesta original fue la de aumentar al 5%; no obstante, durante su intervención en el debate, la diputada del PT, Diana Espinoza Mercado, anunció una reserva para llegar hasta el 8% del financiamiento público de los institutos políticos y destinarlo a las mujeres.