Política

Partidos políticos deberán invertir el 8% de sus prerrogativas en capacitación de sus mujeres

La propuesta inicial era del 5%, pero fue modificada en el Pleno
Michoacán se posiciona entre las entidades con mayor inversión en formación política femenina
Michoacán se posiciona entre las entidades con mayor inversión en formación política femeninaFB: Congreso del Estado de Michoacán
Naomi Carmona
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La 76 Legislatura aprobó elevar del 3% al 8% el porcentaje de las prerrogativas que los partidos políticos destinan a la capacitación y formación política de sus mujeres, siendo Michoacán una de las entidades que más estaría invirtiendo en la capacitación política femenina.

La propuesta original fue la de aumentar al 5%; no obstante, durante su intervención en el debate, la diputada del PT, Diana Espinoza Mercado, anunció una reserva para llegar hasta el 8% del financiamiento público de los institutos políticos y destinarlo a las mujeres.

“Es necesario porque el 8% es un piso razonable para pasar de la igualdad formal a trayectorias reales de liderazgo; formación útil, acompañamiento en territorio y acceso a espacios de decisión. No pedimos más dinero público, asignamos mejor el que ya existe”
justificó la petista

Avance informativo

Te puede interesar:
A la resistencia y responsabilidad con las mujeres, llama Congreso de Michoacán en el 25N
Michoacán se posiciona entre las entidades con mayor inversión en formación política femenina

RPO

Michoacán
capacitación mujeres

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com