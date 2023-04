Partidos, inconformes con dictamen del IEM sobre fiscalización de asociaciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Representantes de partidos políticos ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) se mostraron inconformes sobre el proyecto de dictamen respecto a la revisión de los informes mensuales de ingresos y egresos, de las organizaciones ciudadanas que presentaron solicitud para obtener su registro como partido político local.

Lo anterior fue expuesto durante la sesión encabezada por la Comisión de Fiscalización del IEM, en donde se dieron a conocer el origen, monto y destino de los recursos que tres asociaciones civiles ejercieron durante su proceso de acreditación.

Lenin Soria, del Partido Acción Nacional (PAN), señaló falta de presentación de contratos de donación, mientras que Rodrigo Guzmán del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), habló de inconsistencias de una de las organizaciones en torno a donativos sólo en especie pese a contar con una cuenta bancaria.

Pese a ello, destacó el trabajo de la Comisión de Fiscalización para generar el dictamen:

"El trabajo de la coordinación de fiscalización está bien hecho, sin embargo, hay cosas que desde mi punto de vista no cuadran en el reporte de gastos".

Ana Brasilia, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se unió a los señalamientos y los tres representantes solicitaron copia certificada de los expedientes de fiscalización de las tres organizaciones.

Como respuesta, la consejera electoral, Viridiana Villaseñor Aguirre, recordó que para realizar el proyecto se hicieron consultas con instituciones bancarias y el Sistema de Administración Tributaria (SAT):

"La información se verificó con una constancia en la Comisión Bancaria de Valores, esto relacionado con los estados bancarios que se presentaron por las organizaciones, pero además se hicieron las compulsas tanto con la comisión bancaria y con el SAT, para ver si no había compra adicional que saliera reportada en el sistema y que no estuviera en los dictámenes. Esto me parece importante porque no nos quedamos nada más con lo que nos reportaron las asociaciones".

Las asociaciones que se encuentran en este proceso son: Michoacán al Frente AC; Vía Democrática para Michoacán AC; y Tiempo por México AC.

RYE