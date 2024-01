Partidos han pedido eximir a mujeres de candidaturas en algunas regiones de Michoacán: consejera Carol Arellano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La consejera del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Carol Arellano Rangel, reconoció que en el Consejo General se analizará la consulta de algunos partidos políticos de eximir a mujeres de candidaturas en algunas regiones de la entidad, a razón de diversas causas, entre ellas la seguridad de las aspirantes.

Si bien la consejera no adelantó mayores detalles pues será un tema que se verá en conjunto con el resto de los consejeros, admitió que son varias las consultas realizadas por los partidos políticos ante el IEM para eximir a las mujeres, que va en contra de la garantía de paridad de género en la competencia electoral.

"No te puedo adelantar mucho porque va a ser un tema de Consejo General, pero hay temas de seguridad en el estado y de que posiblemente en algunos municipios no sea posible registrar mujeres por temas de seguridad. Estamos analizando esa situación para contestar y ver esos casos, pero de manera muy particular yo creo que las mujeres podemos estar en los cargos públicos y es un tema ya del gobierno de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, no solamente de las mujeres", respondió la consejera en entrevista con MIMORELIA.COM.