Partidos deben generar cuadros de acciones afirmativas, no sólo postular candidaturas: magistrado Avante

"Simplemente les orillamos a la postulación, si la acción afirmativa tuviera un enfoque distinto enfocada a los partidos para que tuvieran necesariamente cuadros capacitados políticamente y no solo para que sean electos, si fuera así los partidos políticos no tendrían problema en tener perfiles, no tendrían que salir a la calle a buscar cuotas".

Sobre Michoacán, reconoció que es la entidad que más señalamientos ha tenido por la usurpación de candidaturas destinadas a la comunidad sexualmente diversa, no obstante, mencionó a Coahuila, Guanajuato y Jalisco como otras de las entidades en donde se registró este fenómeno en el pasado proceso electoral.

Es de recordar que, el Tribunal Electoral de Michoacán (TEEM) ordenó a los candidatos señalados por usurpar candidaturas la comprobación de su acción afirmativa a través de una autoadscripción híbrida, resolución que la sala regional Toluca echó para atrás al resolver un amparo promovido por el PRI Michoacán.