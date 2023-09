Partido Verde irá a favor del juicio político contra Abellaneda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar y Margarita López Pérez, votarán a favor del juicio político en contra de Miguel Ángel Aguirre Abellaneda.

En entrevista, el dirigente del PVEM, Ernesto Núñez Aguilar, destacó que, para la función pública se requiere vocación de servicio, cualidad que, mencionó, no tenía Abellaneda.

"Me da gusto que se vaya a llevar a cabo, yo por supuesto que estoy a favor que se de el juicio. Al señor yo lo he tratado poco pero desde siempre me pareció que tiene muchas particulares, pero un tema en el que yo he insistido mucho es que, en la administración pública, quienes estamos de este lado, debe de haber vocación de servicio y sensibilidad y con él hay historia que es un tipo déspota; a mí me da mucho gusto que se vaya", resaltó el legislador.

Si bien el diputado de "el verde" reconoció que existen tintes políticos dijo que están los elementos para una connotación jurídica, ante cinco señalamientos contra Abellaneda:

- No presentó a la Comisión Inspectora de la Auditoría los informes anuales del 2020 al 2022.

- Mostró conflicto de interés por la adquisición de insumos de cómputo para la ASM.

- Incumplió con el pago de erogaciones por remuneración al trabajo personal en el mismo período.

- Fue omiso al revelar las obligaciones de pago respecto de las retenciones por Impuesto Sobre la Renta y aportaciones de seguridad social.

- Irregularidades y violaciones en los estados financieros que se refieren al activo circulante y al activo no circulante.

El dirigente partidista descartó que se trate de un dictamen fast track:

"No es a bote pronto, se convocó con el tiempo oportuno, en este caso de temas siempre hay que cuidar muy bien los tiempos, las formas, al menos a mí sí me llegó con tiempo".

En cuanto a la convocatoria para un nuevo titular en la ASM, Núñez Aguilar reconoció que el proceso se debe llevar a cabo, una vez que se resuelvan los amparos promovidos por Aguirre Abellaneda.

