Participa Vicente Gómez en el último tramo de la Cabalgata Morelos en Huetamo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las tradiciones históricas que van de generación en generación permiten mantener viva la identidad de nuestro pueblo, indicó el diputado por el Distrito XIX con sede en Tacámbaro, Vicente Gómez Núñez.
Lo anterior, al concluir, en el municipio de Huetamo, la Cabalgata Morelos, en la que año con año participan mujeres y hombres de la región para rememorar este hecho histórico, y en donde el contingente fue recibido por el presidente municipal, Pablo Varona Estrada.
El legislador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) reconoció el esfuerzo y compromiso de todas las personas de los distintos municipios que año con año participan en este evento, porque es gracias a todas y todos como se ha logrado llevar a buen término esta cabalgata.
El diputado de la LXXVI Legislatura del Congreso de Michoacán destacó que la unión y el patriotismo han permitido mantener viva la figura y el valor de don José María Morelos y Pavón, rememorando el recorrido que realizó para levantarse en armas.
Durante el cierre participaron la diputada federal Vanessa López Carrillo, y las y los presidentes municipales de Turicato, Graciela Hernández Arreola; de Tacámbaro, Alejandro Fuerte García; de Acuitzio, Adán Guillén Villaseñor; de Churumuco, Judith Chino Camacho; de Carácuaro, Hever Tentory García; de Nocupétaro, Gonzalo Nares Gómez, y de Madero, Juan Carlos Gamiño.
rmr