Participa Vicente Gómez en el último tramo de la Cabalgata Morelos en Huetamo

El legislador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) reconoció el esfuerzo y compromiso de todas las personas de los distintos municipios que año con año participan en este evento, porque es gracias a todas y todos como se ha logrado llevar a buen término esta cabalgata.

El diputado de la LXXVI Legislatura del Congreso de Michoacán destacó que la unión y el patriotismo han permitido mantener viva la figura y el valor de don José María Morelos y Pavón, rememorando el recorrido que realizó para levantarse en armas.

Durante el cierre participaron la diputada federal Vanessa López Carrillo, y las y los presidentes municipales de Turicato, Graciela Hernández Arreola; de Tacámbaro, Alejandro Fuerte García; de Acuitzio, Adán Guillén Villaseñor; de Churumuco, Judith Chino Camacho; de Carácuaro, Hever Tentory García; de Nocupétaro, Gonzalo Nares Gómez, y de Madero, Juan Carlos Gamiño.

rmr