Para erradicar plaga de ratas, Congreso debe fumigar constantemente: Julieta García

Yo me comprometo a platicar con la secretaria (de Finanzas) sobre quién contrató y quién es, porque cuando se fumiga aparecen muchas ratas muertas, porque sí las he visto, pero tiene que haber continuidad, si dejas dos o tres, se reproducen. Yo me quedo muy impresionada con las ratas por el volumen que tienen", señaló García Zepeda.