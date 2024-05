Panistas y morenistas han mostrado su apoyo al proyecto de Daniela de los Santos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La candidata por el distrito local 17, Daniela de los Santos Torres, aseguró que, su proyecto ha tenido un gran recibimiento en las calles por parte de los ciudadanos, pero también por simpatizantes de otros partidos políticos.

En entrevista con MIMORELIA.COM la candidata priísta afirmó recibir respaldo por parte de panistas y morenistas, esto debido a que algunos de ellos no se sienten identificados con sus actuales candidatos en el distrito 17, pero también que reconocen en la priísta una amplia trayectoria y trabajo legislativo y de gestión.

"Hay muchos panistas que también siguen mi trabajo; yo he sido priísta pero los panistas saben que hay mucho cariño hacia ellos, incluso gente de Morena que me dice que no coincide en el tema de la diputación".