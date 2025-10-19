Panismo en México, cada vez más hacia la ultraderecha: Rangel Gracida

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria general nacional de Morena, Carolina Rangel Gracida, crítico el reciente evento de "relanzamiento" del Partido Acción Nacional (PAN), así como a su nuevo eslogan "Patria, familia y libertad", afirmando que, ese partido político se está moviendo cada vez más hacia la ultraderecha y alejándose de las necesidades reales del pueblo mexicano.

"¿Cuál relanzamiento?. Fue un relanzamiento al agua, los panistas están cayendo a lo más profundo. Bien lo decía el licenciado Andrés Manuel -López Obrador-, que no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Lo único que hicieron fue destaparse más, y se puede ver justamente con su slogan, con su azul cada vez más oscuro, ya ni siquiera es este azul luminoso, ya es un azul cada vez más oscuro. Este panismo que se va cada vez más a la ultraderecha, una ultraderecha que es violenta, que es reaccionaria, que lamentablemente quienes no coinciden con la Cuarta Transformación no encuentran una oposición digna".

La secretaria general de Morena recordó las inconsistencias del PAN en cuanto a sus alianzas políticas, luego que trascendiera una posible alianza con Movimiento Ciudadano para después afirmar que no generarán más coaliciones con ningún partido, así como las pasadas uniones con el PRI y el PRD, y ahora desconocer a ambos institutos.