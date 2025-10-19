Panismo en México, cada vez más hacia la ultraderecha: Rangel Gracida

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria general nacional de Morena, Carolina Rangel Gracida, crítico el reciente evento de "relanzamiento" del Partido Acción Nacional (PAN), así como a su nuevo eslogan "Patria, familia y libertad", afirmando que, ese partido político se está moviendo cada vez más hacia la ultraderecha y alejándose de las necesidades reales del pueblo mexicano.
"¿Cuál relanzamiento?. Fue un relanzamiento al agua, los panistas están cayendo a lo más profundo. Bien lo decía el licenciado Andrés Manuel -López Obrador-, que no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Lo único que hicieron fue destaparse más, y se puede ver justamente con su slogan, con su azul cada vez más oscuro, ya ni siquiera es este azul luminoso, ya es un azul cada vez más oscuro. Este panismo que se va cada vez más a la ultraderecha, una ultraderecha que es violenta, que es reaccionaria, que lamentablemente quienes no coinciden con la Cuarta Transformación no encuentran una oposición digna".
La secretaria general de Morena recordó las inconsistencias del PAN en cuanto a sus alianzas políticas, luego que trascendiera una posible alianza con Movimiento Ciudadano para después afirmar que no generarán más coaliciones con ningún partido, así como las pasadas uniones con el PRI y el PRD, y ahora desconocer a ambos institutos.
Rangel Gracida también criticó la forma en que el PAN elegirá a sus candidatos, a través de la definición par parte de la población, mecanismo que recordó, surgió en Movimiento de Regeneración Nacional.
"Ahora sí quieren robarnos nuestra manera, hablan de que ya la elección de sus candidatos no va a ser en oficina, sino que va a ser a través del pueblo y con encuestas y demás. O sea, todo lo que nos critican lo quieren agarrar y luego quieren decir que es algo nuevo, pero es algo bastante mal hecho por parte de ellos. Ellos no conocen lo que es la cercanía al pueblo".
En relación al nuevo eslogan del PAN, "Patria, familia y libertad", Rangel Gracida expresó su esperanza de que el partido se refiera a todas las familias que existen en México, incluyendo familias comandadas por únicamente abuela, familias homoparentales y lesbomaternales, familias a cargo de madres autónomas, niños y niñas en estado de orfandad.
Finalmente, Carolina Rangel Gracida afirmó que el "relanzamiento" del PAN no será suficiente para que Acción Nacional le pueda competir a Morena, que actualmente lidera las encuestas en 17 estados de la república.
"El panismo ha sido la cosa más lejana en hacer gobiernos, el panismo ha sido la cosa más lamentable, una máquina generadora de pobres, una máquina generadora de desigualdades", concluyó.
