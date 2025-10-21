PAN rifará iPhones para afiliar jóvenes con nueva app

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de atraer a una generación cada vez más alejada de la política, el Partido Acción Nacional (PAN) lanzó una aplicación digital de afiliación con la que, además de facilitar el registro, rifará un iPhone 17 Pro cada mes entre quienes se sumen a sus filas.

La propuesta fue anunciada por el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, durante el relanzamiento del partido en el Frontón México el pasado 18 de octubre.

“Vamos a rifar para todos los jóvenes, y es totalmente legal, un iPhone 17 Pro cada mes, por si quieren meterse a la aplicación”, aseguró el dirigente, quien comparó esta práctica con las rifas de electrodomésticos que realizaban los fundadores del PAN.

La estrategia responde al esfuerzo del PAN por modernizarse y reposicionarse entre los jóvenes, un grupo que ha mostrado un fuerte desinterés por la política tradicional.

Actualmente, el PAN ocupa el segundo lugar en opinión desfavorable a nivel nacional (81%), solo por debajo del PRI (85%), según una encuesta de El Financiero publicada en agosto.

Con una base de alrededor de 309 mil militantes registrados ante el INE, el partido busca ampliar su padrón y convertirse en lo que su dirigente llama “un vehículo de participación ciudadana”.