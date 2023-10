PAN no se puede quedar con todo: Memo Valencia

Valencia Reyes dijo no estar cerrado en conformar una coalición con Alfonso Martínez, pero que el actual edil moreliano tiene que resolver primero su tema con PAN y, a su vez, ellos resolver su tema con el PRI.

"Ya no está en mi cancha, decían que yo tenía problemas con Alfonso, que no nos hablábamos y que era irreconciliable. Ya les demostré que no tengo bronca. Si ellos se ponen de acuerdo, y es su propuesta, vamos con él, pero que tenga muy claro, no se puede quedar con todo", puntualizó.

En otro orden de ideas, aseguró que no habría un desbalance al interior del PRI luego de que el líder de la "Asociación Priístas Unidos por Michoacán", Mario Magaña, afirmó que el partido podría sufrir un posible colapso por la salida de diversos actores políticos de dicha facción, y señaló que si dicen eso es porque "en algo contribuyeron para que la realidad del partido esté así".

rmr