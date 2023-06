"PAN no acordó con la alianza hacer vacío en sesión del Congreso", aclara Lariza Pérez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), Mónica Lariza Pérez Campos, aclaró que la ausencia de los diputados panistas en la reanudación de sesión extraordinaria se debió a temas de agendas de trabajo de los legisladores, por lo que negó que se haya acordado con los partidos que integran la alianza de oposición hacer vacío en la sesión del martes.

Y es que una vez que el dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, informara sobre la instrucción a sus diputados para faltar a la sesión como "forma de protesta contra los vicios legislativos", se observó el vacío que hicieron todos los diputados del PAN, PRI, PRD y PES.

Bajo este contexto, Pérez Campos insistió que no se acordó con ningún partido de la oposición hacer vacío en el Pleno del Congreso michoacano.

"No es que no se quiera venir, nos complicaba la fecha porque hay trabajo de campo de varios [...] Yo les dije desde el lunes, 'honestamente no íbamos a asistir porque no podemos cambiar la agenda', desde ese día sabían que no íbamos a venir. Cada coordinador debe llevar su coordinación, hablar con su gente, no fue acuerdo con la alianza, acuerdo con nosotros no hay", dijo.

Sobre lo anterior, en entrevista con MIMORELIA.COM la panista informó que desde el lunes 05 de junio en reunión de Conferencia del Congreso se anunció la ausencia del PAN, pero los coordinadores del resto de las fracciones parlamentarias decidieron llevar a cabo la sesión.