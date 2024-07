PAN Michoacán renovaría dirigencia en diciembre

"Entrando el año estaríamos teniendo nueva dirigencia estatal; en el tema nacional sería a principios de noviembre que se estaría asumiendo el cargo. Cuquita ha manifestado que no le interesa una reelección, desconozco sus aspiraciones y yo no he tomado decisión alguna o postura al respecto", dijo.

En el caso de la dirigencia nacional, Marko Cortés Mendoza cumplió ya con su periodo estatutario, por lo que la renovación se estará dando en próximos meses y también por el método de votación de las y los panistas militantes.

rmr