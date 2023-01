Pésima, atención al deporte por parte de autoridades en Michoacán: PES

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- "El deporte ha quedado en el olvido para las autoridades federales y estatales", afirmó el presidente del Partido Encuentro Solidario (PES) en Michoacán, al asegurar que la ciudad de Morelia, -en el tema deportivo- sólo ha tenido revuelo por la cancelación de un concierto en la Unidad Deportiva "Ejército de la Revolución", también conocido como "El Venustiano".

En rueda de prensa, Eder López García, presidente del PES en Michoacán, sostuvo que el tema deportivo ha quedado en el olvido, pues hace falta generar proyectos, programas, así como darle mayor difusión a tema de los deportistas.

"A estas administraciones no le importa sacar adelante al deporte, no hay apoyo para que tengan fogueo nacional, [...] ojalá se usaran las instalaciones para lo que son, no hay un plan para incentivar el deporte, y vinculo al gobierno con su pésima atención", mencionó.

En ese sentido, López García reprochó la perdida de primera división, pues además de que de los seguidores futboleros perdieron ánimo, el deporte sirve como herramienta para poder combatir temas de salud mental.